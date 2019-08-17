Китай отказался от 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти из-за ужесточения санкций США в отношении Каракаса

Китай отказался от почти 5 миллионов баррелей нефти венесуэльской PDVSA из-за ужесточения американских санкций в отношении Каракаса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они отмечают, что за последние более чем 10 лет Пекин еще ни разу не отказывался от закупок венесуэльской нефти и всегда выполнял обязательства.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал распоряжение, согласно которому Вашингтон вводит санкции против всех, кто оказывает поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.