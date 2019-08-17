Около 4 тысяч человек, по данным столичной полиции, вышли на согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова в Москве

Такие же данные приводит «Белый счетчик». Коммунисты решили провести акцию под лозунгом «За честные и чистые выборы». При этом они предупредили, что не собираются в эту субботу объединяться с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. Муниципальные депутаты сегодня планировали устроить массовые пикеты в поддержку независимых кандидатов в городскую Думу. Эти акции им не согласовали. Тогда заявители сказали, что устроят сегодня одиночные пикеты на Бульварном кольце. Они должны начаться в два часа дня. К бульварам уже стянуты дополнительные силы полиции – несмотря на то, что организаторы одиночных пикетов подчеркивали, что никого не призывают сегодня выходить на несогласованные шествия, поскольку это может обернуться арестом или уголовным делом.