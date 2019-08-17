Во время обследования врачей после ЧП в Северодвинске не обнаружено случаев превышения допустимого уровня облучения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Ранее газета Моsскоу Таймс сообщила, что врачей архангельской областной больницы, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, не предупредили, что пациенты заражены радиацией. У одного из медиков после обследования в Москве, по утверждениям издания, в мышечной ткани обнаружили радиоактивный изотоп. Сотрудники ФСБ взяли с врачей подписки о неразглашении. Газета пишет, что медики были шокированы и возмущены. С зараженными радиацией, согласно этим данным, контактировали более 50 человек.