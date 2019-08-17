Врачи из Архангельска не были предупреждены о радиационном заражении пациентов, пострадавших на полигоне близ Северодвинска. Пять сотрудников областной клинической больницы, сообщили изданию The Moscow Times, что сотрудники ФСБ заставили их коллег дать расписку о неразглашении.

По свидетельствам врачей, после взрыва на полигоне, в Архангельскую областную больницу были доставлены три пациента. Их состояние и внешний вид – они были обнажены и укрыты полиэтиленом – заставило врачей подозревать о серьезности ситуации несмотря на то, что о произошедшем им не было сообщено ничего кроме того, что произошел взрыв. Никто – ни руководство клиники, ни региональный Минздрав с чиновниками местного правительства не сообщил докторам о необходимости предпринять дополнительные меры осторожности.

После взрыва радиация в регионе почти в 20 раз превысила норму.

Операционная, где производились манипуляции, была закрыта как минимум 5 дней. Один из врачей после обследования обнаружил поражение мышечных тканей одним из радиоактивных изотопов. Среди простых же жителей недостаток информации привел к панике с попытками скупить йодсодержащие препараты в аптеках. Российские власти обстоятельства инцидента не раскрывают. В Росатоме сообщали о гибели пятерых своих сотрудников. В Минобороны предпочли отмолчаться. Возмущение медперсонала вызвало и то, что отстутсвие информации поставило под угрозу не только здоровье врачей, но и других пациентов – больница не носит профильного характера и лечатся там отнюдь не военные. Тем не менее, врачам, лечившим пострадавших при взрыве госпитализация, по счастью, не потребовалась.

По официальной версии, 8 августа в Белом море взорвалась ракета с радиоактивным двигателем. На фоне молчания российских властей, президент США Дональд Трамп заявил, что речь идет об анонсированной в прошлом году Владимиром Путиным ядерной ракете «Буревестник».