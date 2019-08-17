Парк Горького сегодня, как и в предыдущие дни проведения протестных акций, анонсировал концерт с участием звезд

Заявлено выступление Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Лолиты, Елки и других артистов. Поводом стал день рождения парка, которому исполняется 91 год. Концерт должен начаться в ближайшие минуты.

В дни предыдущих протестных акций парк Горького устраивал фестиваль бургеров и шашлыков. Также приглашали известных артистов, однако некоторые из них отказались от выступления. Они отмечали, что мероприятия организовывали в срочном порядке. Приглашения поступили в последний момент. Музыканты также сомневались в уместности таких концертов в дни, когда в центре Москвы на протестных акциях силовики жестко задерживают людей.