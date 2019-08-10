В центре Москвы сегодня новые акции за свободные выборы

Не все из намеченных мероприятий организаторам удалось согласовать с властями. В полдень на проспекте Сахарова начался митинг КПРФ.

Проспект имени академика Сахарова выглядит пустынным, митинг не стал многочисленным, к сцене можно свободно пройти. На фоне серого неба и пасмурной погоды ярко сияют красные флаги, видны портреты Ленина и Сталина. Со сцены говорят о том, что честных оппозиционных депутатов снимают с выборов, тогда как представителям партии «Единая Россия» рисуют дополнительные подписи и организуют участие кандидатов-спойлеров. Открыл митинг лидер КПРФ Геннадий Зюганов и призвал не отдавать ни одного голоса «Единой России». По его словам, честные выборы — это дебаты и конкуренция.

Митинг объединил людей разных поколений — от традиционного электората коммунистов до совсем молодых людей. Активисты вышли с плакатами «Пока мы молчим — решают за нас!», «Узурпация власти превращает государство в административный ресурс», «Граждане, мы куда — на выборы или в тюрьму?». Затронули на акции КПРФ и социальные темы, проблемы бедных семей, дольщиков, вопрос о низких зарплатах и пенсиях.

Коммунисты перед сегодняшней акцией говорили, что не планируют в эту субботу объединяться с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. Массовые пикеты в поддержку независимы кандидатов в Городскую Думу сегодня собирались провести муниципальные депутаты, однако мэрия не согласовала эти акции. В итоге заявители решили выйти с одиночными пикетами на разные участки Бульварного кольца. Об этом «Эху» рассказал глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Пикеты должны начаться через час. К бульварам уже стянуты дополнительные силы полиции. При этом заявители подчеркивали, что никого не призывали выходить сегодня на несогласованные шествия, поскольку это может обернуться арестом или уголовным делом.

Тем временем, продолжается преследование организаторов предыдущих акций протеста. Накануне поздно вечером стало известно, что предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», а также компания «Анкор», арендующая на Тверской помещение под заведение общепита, подали иски более чем на 13 миллионов рублей к организаторам акции 27 июля. В сообщении «Мосгортранса» в Твиттере говорится, что из-за несанкционированной акции были сбои на маршрутах. Люди ждали автобусы, но не дождались и написали жалобы.

Подобные иски являются абсурдом и политическим заказом, — сказал в интервью Эху незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, который назван в числе ответчиков.

Сегодня наш корреспондент стал свидетелем того, как с Арбатской площади автобус «Мосгортранса» забирает большую группу сотрудников полиции и направляется в сторону бульваров.