В Гонконге свыше тысячи преподавателей и научных сотрудников вышли на акцию в поддержку студентов. Представители сферы образования направились к резиденции главы местной администрации, — сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Таким образом преподаватели решили выразить поддержку студентам, которые регулярно выходят на акции протеста в течение этого лета. Педагоги призывают власти и полицию Гонконга перестать применять жесткие методы разгона демонстраций.

Протесты в Гонконге длятся уже больше двух месяцев из-за планов принять закон, позволяющий экстрадировать людей в материковую часть Китая.