Экипаж «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в Подмосковье, перед вылетом предупреждали о птицах

Экипаж самолета «Уральских авиалиний», совершивший два дня назад аварийную посадку в Подмосковье, перед вылетом дважды предупреждали о птицах. Об этом пишет издание «База», которое опубликовало расшифровку переговоров пилотов А-321 с диспетчером. В летно-исследовательском институте имени Громова агентству ТАСС сказали, что переговоры подлинные. Этому институту принадлежит взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский.

Самолет, летевший из Москвы в Симферополь, в минувший четверг приземлился на кукурузном поле в Подмосковье после того, как у лайнера отказали двигатели. Все живы. Командир экипажа и второй пилот получили звание Героев России. Остальных членов экипажа наградили Орденом Мужества.