В Москве сегодня новые акции за свободные выборы

В эти минуты на проспекте Сахарова свой митинг проводит КПРФ. Мероприятие согласовано с властями. Со сцены выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Он говорил о том, что пришло время для создания союза народно-патриотических сил. По данным «Белого счетчика», к началу акции на проспект Сахарова прошли 2800 человек. Наш корреспондент передает, что спустя полчаса после начала акции некоторые уже стали уходить.

Перед сегодняшним митингом коммунисты говорили, что не планируют в эту субботу объединяться с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Муниципальные депутаты сегодня в два часа дня собираются выйти на одиночные пикеты за честные выборы. Эти акции на Бульварном кольце должны были быть массовыми. Однако массовые пикеты мэрия не согласовала. К некоторым участкам Бульварного кольца уже стянуты дополнительные силы полиции, — сообщает наш корреспондент.