Экипаж лайнера, совершившего аварийную посадку на поле близ Жуковского, дважды получил предупреждение о перелетах птиц

Экипаж лайнера, совершившего аварийную посадку на поле близ Жуковского, дважды получил предупреждение о возможных перелетах птиц. Расшифровку переговоров пилотов с диспетчерами опубликовало издание Baza.

Пилоты «Уральских авиалиний», сумевшие посадить лайнер на кукурузное поле у деревни Рыбинское после отказа двигателей во время вылета из московского аэропорта Жуковский, получили от наземных служб информацию о возможных перелетах птиц. Из опубликованной расшифровки следует, что перед взлетом экипаж дважды предупредили об этом, тем не менее дав разрешение на взлет. Лайнер вылетел из Жуковского в 06:12, спустя две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер разрешил возвращение в аэропорт, однако пилоты после отказа второго двигателя разворачиваться не стали. Судя по переговорам, экипаж сохранял хладнокровие и после жесткой посадки, проинформировав диспетчера о координатах места жесткого приземления, поэтапно сообщая о ходе эвакуации и числе пострадавших. Между сообщением пилотов об аварийной посадке и решением наземных служб отправить за пассажирами пострадавшего лайнера автобусы прошло порядка получаса.

На борту лайнера было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По счастью, никто не погиб. Командир экипажа Дамир Юсупов и 23-летний второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.