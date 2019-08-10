К организаторам акции протеста 27 июля в Москве подали иски на 13 миллионов рублей

Это сделали государственные предприятия Мосгортранс и «Автомобильные дороги», а также компания «Анкор», которая арендует на Тверской помещение под заведение общепита. Мосгортранс в своих социальных сетях пояснил вчера вечером, что из-за протестов были сбои на маршрутах. Люди ждали транспорт, а автобусы не приехали.

Подобные иски являются абсурдом и политическим заказом, — сказал в интервью «Эху» незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, который назван среди ответчиков, Александр Соловьев.

Ранее Мосгортранс и «Автомобильные дороги» сообщали о планах обратиться в суд, однако тогда из сообщений информагентств следовало, что ответчиками станут фигуранты дела, возбужденного по статье о массовых беспорядках после акции 27 июля.