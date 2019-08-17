На проспекте Сахарова начинается согласованный митинг «За честные и чистые выборы»

Коммунисты ранее говорили, что не собираются объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

По данным «Белого счетчика», на 11:45 на проспект Сахарова прошли 2200 участников.

Муниципальные депутаты пытались согласовать на сегодня массовые пикеты на Бульварном кольце. Мэрия им отказала. В итоге заявители Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев сказали, что выйдут на одиночные пикеты туда, где власти не разрешили провести массовые акции. К некоторым участкам Бульварного кольца, по сообщениям нашего корреспондента, уже стягивают дополнительные силы полиции.