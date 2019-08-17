Парк Горького, как и предыдущие дни протестов, устраивает бесплатный концерт с участием известных артистов

Парк Горького сегодня, как и предыдущие дни массовых протестов, устраивает бесплатный концерт с участием известных артистов. В предыдущие недели это были фестивали шашлыков и бургеров, сегодня – шоу в честь 91-й годовщины создания парка. Заявлено выступление Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, певиц Лолиты и Ёлка. В предыдущие выходные некоторые артисты отказались от выступлений в парке Горького. Они обращали внимание на то, что концерты были организованы в срочном порядке и говорили, что считают неуместными свои выступления в день, когда в Москве проходят акции протеста с жестким задержанием людей.