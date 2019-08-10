Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев сегодня устраивают одиночные пикеты на Бульварном кольце

Изначально там планировались массовые пикеты, однако столичная мэрия их не согласовала, — рассказал «Эху» глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Акция муниципальных депутатов начнется в 2 часа дня.

Организаторы сегодняшних одиночных пикетов подчеркивают, что никого не призывали выходить на несогласованные шествия, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или уголовным делом.

Между тем, силовики уже стягивают дополнительные силы к некоторым участкам Бульварного кольца. Об этом с места событий сообщает наш корреспондент.

КПРФ сегодня проведет на проспекте Сахарова согласованный митинг за честные и чистые выборы. В партии говорили, что не планируют объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Митинг должен начаться через полчаса.