Диспетчер аэропорта дважды предупреждал пилотов самолета «Уральских авиалиний» о птицах на аэродроме перед взлетом

Диспетчер аэропорта Жуковский дважды предупреждал пилотов самолета «Уральских авиалиний» о птицах на аэродроме перед взлетом. Так утверждает издание «База», которое опубликовало расшифровку переговоров диспетчера с экипажем. Из них также следует, что после аварийной посадки самолета диспетчер трижды спросил у летчиков координаты.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил посадку на кукурузном поле два дня назад. На борту было больше 230-ти человек. Все живы. Согласно предварительной версии, к отказу двигателей привело столкновение самолета со стаей птиц. Высказывались предположение, что чаек привлекла расположенная неподалеку свалка.