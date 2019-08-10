Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму назвал «абсурдом» иски к организаторам акции 27 июля

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев назвал «абсурдом» иски «Мосгортранса», «Автомобильных дорог» и «Анкора» к организаторам акции за честные выборы 27 июля. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что такие иски — это просто абсурд. Подобные иски надо предъявлять Росгвардии и ОМОНу, которые организовывали бесконечное перекрытие дорог и мешали перекрытие граждан, а не к тем людям, которые пользовались своим конституционным правом, гуляли по городу, а их отсюда вытесняли и били», — заявил он.

А.Соловьев также отметил, что позиция «Мосгортранса» непоследовательна, поскольку они не подают иски к представителям власти, для проезда кортежей которых также перекрывают улицы и мешают проезду транспорта.

«Позиция этих трех организаций крайне нелогична. Это очередной политический заказ, которым они себя только позорят», — заключил он.

ГУП «Мосгортранс» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги», а также ООО «Анкор», которое арендует на Тверской помещение, подали иски на сумму более 13 миллионов рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве.

Ответчиками по искам выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов и Александр Соловьев, а также Алексей Навальный, сотрудник ФБК Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.