Китай временно отказался от закупок нефти в Венесуэле из-за угрозы американских санкций

Во всяком случае, о том, что были приостановлены августовские загрузки в китайские танкеры, сообщило агентство Bloomberg.

Почти 5 млн баррелей нефти венесуэльской государственной нефтедобывающей корпорации, которые Китай планировал загрузить в августе, из-за санкций Вашингтона против латиноамериканской республики, доставлены по месту назначения не будут. Китайская национальная нефтегазовая корпорация планы по загрузке из-за введенных ограничений в отношении Каракаса и потенциальных последствий в свой адрес. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, за последнее десятилетие Пекин еще ни разу не отказывался от закупок венесуэльской нефти и исправно выполнял свои обязательства. Впрочем, нынешний отказ от поставок нефти сейчас не говорит о полном разрыве контактов между Боливарианской республикой и Китаем в сфере торговли нефтью. Однако, по имеющейся информации на планировавшиеся для Китая объемы другого покупателя пока не нашли. Распоряжение, по которому США вводят санкции против всех, кто оказывает поддержку режиму венесуэльского президента Николаса Мадуро 5 августа подписал Дональд Трамп.

С начала этого года Китай стал главным импортером венесуэльской нефти после того, как в январе Америка ввела ограничения против государственной нефтяной корпорации из латиноамериканской страны.