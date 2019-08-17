Минобороны подает иск к военным, которые случайно запустили ракету в Крыму

Ведомство намерено взыскать взыскать более 45 миллионов рублей.

Авиационную ракету «воздух—поверхность» военнослужащие морской авиации Черноморского флота применили в ангаре. Боевая часть и около 100 кг взрывчатого вещества не сработали, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось спецаппаратуру и восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета. Против Алексея Чебанова и Николая Зверева возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, которое представляет повышенную опасность для окружающих. Военные не проверили заранее исправность чековых механизмов, как предписывают регламенты работ. Материальный ущерб, причиненный Минобороны оценили в 46 571 866 руб., это указано в материалах дела «иные тяжкие последствия», пишет газета «Коммерсант».

У подсудимых Алексея Чебанова и Николая Зверева есть смягчающие вину обстоятельства — добровольное возмещение части ущерба и наличие у Зверева четверых малолетних детей.

В качестве наказания Чебанову и Звереву ограничили возможность военной службы на один год.