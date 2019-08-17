Муниципальные депутаты сегодня намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце, где мэрия отказалась согласовать массовые акции. Ранее было заявлено об участии Елены Филиной, Ильи Азара и Андрея Морева. При этом Илья Азар подчеркнул на своей странице в Фейсбуке, что организаторы никого не призывают выходить на несогласованные шествия, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или уголовным делом. Впрочем, силовики, несмотря на то, что заявлены лишь одиночные пикеты, стягивают к Бульварному кольцу дополнительные силы.

КПРФ сегодня на проспекте Сахарова собирается провести согласованный митинг за честные и чистые выборы. Партия говорила, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.