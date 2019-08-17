Муниципальные депутаты сегодня намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце
Муниципальные депутаты сегодня намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце, где мэрия отказалась согласовать массовые акции. Ранее было заявлено об участии Елены Филиной, Ильи Азара и Андрея Морева. При этом Илья Азар подчеркнул на своей странице в Фейсбуке, что организаторы никого не призывают выходить на несогласованные шествия, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или уголовным делом. Впрочем, силовики, несмотря на то, что заявлены лишь одиночные пикеты, стягивают к Бульварному кольцу дополнительные силы.
КПРФ сегодня на проспекте Сахарова собирается провести согласованный митинг за честные и чистые выборы. Партия говорила, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.