Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих за случайный запуск ракеты

Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, ЧП произошло на военном аэродроме у города Саки два года назад. Ракета класса «воздух-поверхность» длиной около четырех метров и весом 700 килограммов снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и другую технику. Газета пишет, что уголовное дело возбудили в отношении военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева. Их обвинили в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.