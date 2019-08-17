Мамы детей, которым для лечения нужны запрещенные в России препараты, написали открытое письмо Владимиру Путину

Женщины призывают президента решить вопрос с доступностью необходимых препаратов.

«Когда у ребенка случается эпилептический приступ ему очень больно, он не дышит, синеет, выгибается, и такая же судорожная реакция в этот момент происходит в голове матери: как помочь ребенку? где найти лекарство?» — спрашивают президента в открытом письме мамы детей-инвалидов. По их словам, на отчаянный шаг – приобрести незарегистрированный в России препарат решаются только после того, как испробованы все разрешенные и результата нет, боль у ребенка не проходит.

Мамы отмечают, что после нескольких случаев задержаний и арестов за покупку необходимых детям, но запрещенных в нашей стране препаратов, врачи стали бояться выписывать подобные лекарства.

Подписавшие письмо мамы просят Владимира Путина разорвать замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире.

Открытое письмо подписали 82 мамы из всех регионов России.