С Навального и ряда политиков хотят взыскать компенсации за простой общественного транспорта в дни протестов

С Алексея Навального и ряда оппозиционных политиков хотят взыскать компенсации за простой общественного транспорта в дни московских протестов. Иск в суд направила компания «Мосгортранс».

О своих претензиях «Мосгортранс» решил рассказать накануне ближе к полуночи своим подписчикам в Твиттере. Компания пожаловалась на сбои маршрутов из-за несанкционированных перекрытий дороги. Люди ждали, автобусы не приехали, — объясняется в официальном аккаунте перевозчика. Все невыполненные рейсы фиксируются, если обратиться в суд, то отвечать за сбой пришлось бы самим водителям. Возмещение убытков в «Мосгортрансе» посчитали стандартной практикой. Сумма ущерба – 1.2 млн рублей.

Подобные объяснения пользователи встретили крайне негативно. «Мосгортрансу» среди прочего напомнили, что дороги в столице во время оппозиционных выступлений перекрывают силовики, фирменные автобусы компании используется для переброски в центр город полицейского подкрепления, кроме того, движение регулярно ограничивают из-за кортежей первых лиц. Комментаторы усомнились, что компания готова судиться с правоохранительными ведомствами, мэрией и Кремлем.

Общая сумма исковых требований после акций в защиту выборов достигает 13 миллионов рублей. Один из ответчиков, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев назвал эти требования абсурдными.