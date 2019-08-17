Врачей больницы, которые лечили пострадавших при взрыве реактивной установки, не уведомили о заражении пациентов

Врачей Архангельской больницы, которые лечили пострадавших при взрыве реактивной установки, не уведомили о заражении пациентов. Об этом рассказали изданию The Moscow Times сотрудники медучреждения.

О том, что трое пострадавших после взрыва на военном полигоне близ Северодвинска заражены радиацией, доктора поставлены в известность не были. Во всяком случае, это следует из их собственных свидетельств. По словам одного из хирургов, у персонала были подозрения о характере поражений, однако прямых указаний о том, что следует применять особые средства защиты при контакте с пострадавшими не было. Как отмечает The Moscow Times, у одного из врачей впоследствии обнаружили следы поражения радиоактивным изотопом. Сам он этого подтверждать газете не стал. Ранее стало известно, что доктора были отправлены на обследование в Москву. О том, что они попросили об этом сами, сообщало агентство ТАСС. Точное число медиков не называлось. По версии «Росатома», 8 августа на полигоне в Белом море взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный источник питания. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации. В Минобороны общее число жертв не называли. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом море взорвалась новейшая российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

О внедрении ракеты «глобальной дальности» президент Путин говорил в прошлогоднем послании Федеральному собранию.