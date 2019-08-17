Матери детей-инвалидов написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину

В тексте говорится о проблеме применения нелегализованных в нашей стране противоэпилептических препаратов. «Просим Вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение», — отмечается в послании, которое на своей странице в Фейсбуке основатель фонда помощи «Вера» Нюта Федермессер.

Накануне стало известно о задержании москвички, которая по почте заказала сыну, больному эпилепсией, препарат, не зарегистрированный в России. Это уже второй подобный случай за последний месяц.