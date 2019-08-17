К организаторам акции протеста 27 июля в Москве подали иски на 13 миллионов рублей

В Московский городской суд обратились Мосгортранс и предприятие «Автомобильные дороги», а также компания «Анкор», арендующая под заведение общепита помещение на Тверской. В первом случае речь идет об изменении маршрутов и компенсации за обеспечение общественного порядка, во втором – о компенсации за необходимость закрыть заведение в день протестов. Ответчиками выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, а также политик Алексей Навальный и ряд сотрудников ФБК.