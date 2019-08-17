Руководство архангельской больницы не уведомило персонал о том, что пострадавшие при взрыве, заражены радиацией

Руководство архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском, заражены радиацией. Так утверждает издание Моsсow Тimes со ссылкой на источники в медицинском учреждении. Медикам, которые контактировали с пациентами, не было дано указаний применять средства защиты, хотя сами они заподозрили, с чем именно имеют дело. У одного из врачей, по данным издания, позже обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. По сведениям источников, на следующий день после происшествия сотрудники ФСБ взяли со всех врачей и медсестер, которые работали с пациентами напрямую, подписку о неразглашении.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Пять человек погибли. По данным Росгидромета, радиационный фон в день происшествия был превышен в 16 раз.