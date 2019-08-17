К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 миллионов рублей

В качестве заявителей выступили «Мосгортранс», «Автомобильные дороги» и компания «Анкор». Ответчик — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Владимир Милов и Александр Соловьев, а также Алексей Навальный, сотрудник ФБК Георгий Албуров и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

«Мосгортранс»,в частности, объяснил подачу иска жалобами пассажиров и сбоями в работе общественного транспорта.