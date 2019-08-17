В Москве пройдут акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на предстоящих выборах в столичный парламент

Власти согласовали лишь одну из трех заявок – митинг на проспекте Сахарова проведут представители КПРФ.

Городские власти отказали заявителям массового пикета против нерегистрации оппозиционных кандидатов на Сретенском бульваре и шествия в столичном центре. В департаменте региональной безопасности это объяснили тем, что пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие». Заявку на мероприятие подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Заявители шествия, которым московские власти отказали в проведении акции, решили провести одиночные пикетирования. На проспекте Сахарова с полудня начнется сбор согласованного митинга за честные выборы. Он заявлен КПРФ. В самой парламентской партии многие солидарны с требованиями недавних акций за допуск независимых кандидатов к участию в предстоящих выборах и выступают за широкое объединение оппозиционного фланга. На время проведения акции коммунистов и присоединившихся на внешней стороне проспекта Академика Сахарова ограничат движение, а до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка.

Протестные акции с требованием проведения прозрачных выборов с представительством всех демократических сил проходят в Москве с середины лет. Последние два митинга властями согласованы не были и завершились массовыми задержаниями с применением силы.