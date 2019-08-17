Демонстрация представителей сферы образования и науки проходит в центре Гонконга

Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Чатер-гарден и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам. По данным ТАСС, акция проходит спокойно. Участники скандируют лозунги с критикой действий властей и полиции. Они не носят защитных касок и масок на лице, как это делают радикально настроенные молодежные продемократические активисты. Многие просто стоят под зонтами — в городе начался тропический ливень.

Позже в течение дня планируются другие митинги в материковой части города. Полиция отказалась утвердить заявки на шествие по соображениям безопасности. Многие демонстранты, однако, намерены выйти на улицы, проигнорировав предупреждения властей.