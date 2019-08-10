На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг КПРФ «За честные и чистые выборы»

Мэрия его согласовала. Предполагаемое число участников — до 5 тысяч. Начало в полдень.

У коммунистов есть возможность получить места в Мосгордуме. Об этом ранее в эфире «Эха» говорила незарегистрированный кандидат Любовь Соболь.

Митинг коммунистов – единственное мероприятие, которое на сегодня согласовали московские власти.

Муниципальные депутаты подавали заявку на массовые пикеты на Бульварном кольце, но мэрия ее не одобрила. Поэтому они собираются выйти на одиночные, которые не требуют согласования.