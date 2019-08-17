Врачей Архангельской больницы не уведомили о том, что трое пострадавших после взрыва на полигоне заражены радиацией

Врачей Архангельской больницы не уведомили о том, что трое пострадавших после взрыва на военном полигоне заражены радиацией. Об этом рассказали изданию The Moscow Times сотрудники медучреждения.

По словам одного из хирургов, у персонала были подозрения касательно того, что пострадавшие заражены, однако медикам не дали указания применять средства защиты при контакте с пациентами. У одного из врачей, отмечает издание, впоследствии обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Сам он разговаривать с газетой отказался.