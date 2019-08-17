В Гонконге ожидают новую волну протестных акций с требованием остановить полицейское насилие

Тысячи жителей острова вот уже почти три месяца каждую субботу выступают против политических инициатив властей.

Новые демонстрации планируют созвать оппозиционные силы в разных районах Гонконга. Об этом свидетельствуют сообщения, публикуемые в социальных сетях.

Демократически «Гражданский фронт за права человека» рассчитывают собрать до 300 тысяч на новый митинг. Меж тем власти выступают с критикой массовых акций, на фоне которых город терпит репутационные убытки — организаторы Всемирного саммита по здоровому образу жизни перенесли его в Сингапур.

Президент США Дональд Трамп даже посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться с участниками протестов, а самый богатый человек в Гонконге Ли Ка-шин призвал накануне к скорейшему восстановлению порядка в городе, охваченном массовыми протестами. 91-летний магнат выступил в местной прессе с призывами «любить Китай и Гонконг» и ценить формулу «одна страна — две системы», которая дает Гонконгу широкую степень автономии. Впрочем, день ото дня столкновения на улицах города становились все более ожесточенными.

В минувшее воскресенье полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов в ходе трехдневной акции в гонконгском международном аэропорту под лозунгом «Свободу Гонконгу».

Масштабные протесты в Гонконге начались еще в июне, тогда поводом к ним стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Опасения участников манифестаций касались перспективы возможной выдачи арестованных по требованию Пекина — с 97-го года Гонконг находится в юрисдикции Китая.