В Москве пройдут очередные акции, связанные с выборами в Мосгордуму

Муниципальные депутаты намерены провести одиночные пикеты на Бульварном кольце. Они подавали заявки на массовые пикеты, но получили отказ. Поэтому решили провести одиночные, которые не требуют согласования. Об этом сообщил «Эху Москвы» глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Пикеты стартуют в 14 часов в трех точках: у памятников Владимиру Высоцкому, Владимиру Шухову и Надежде Крупской.

Впрочем, заявители призывают к осторожности. Стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди.