Матери детей, больных эпилепсией, обратились к Путину с просьбой решить проблему с незарегистрированными лекарствами

В письме говорится, что «в безжалостную ловушку попали и родители, и врачи. Мать просит лекарство для ребенка, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок».

В четверг стало известно, что в Москве на почте сотрудники таможни задержали женщину, которая заказала в интернете незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для ребенка с эпилепсией.