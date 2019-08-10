Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы

Акция начнется в полдень на проспекте Сахарова, об этом рассказал «Эху Москвы» первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин.

Митинг согласован на 5 тысяч человек.

С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие анонсировали муниципальные депутаты Елена Русакова, Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар. Они подавали заявки на массовые пикеты, но получили отказ. Поэтому решили провести одиночные, которые не требуют согласования.