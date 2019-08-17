Ведущие российские учёные подписали открытое письмо в поддержку арестованных по так называемому «Московскому делу»

Всего по нему проходят 13 человек. Их обвиняют в массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Мы мало что можем сделать, но должны выразить свою позицию, сказал политолог Григорий Голосов.

Ученые призвали деятелей культуры, искусства, преподавателей и журналистов начинать свои выступления с рассказов о том, что в письме называется политическими репрессиями против российских граждан.