Стали известны имена полицейских, которые давали объяснения о задержании Дарьи Сосновской

Сосновскую один из силовиков ударил неделю назад на акции в Москве.

В документах о доставке в ОВД Дарьи Сосновской упомянуты сотрудники второго оперативного полка столичной полиции Глумнушин и Плетнёв. Из объяснения первого следует, что полицейские прибыли на улицу Забелина, где задержали в том числе девушку. Она как утверждает силовик, вместе с другими людьми скандировала «Долой полицейскую власть», «Ментам позор» и «Путин вор», сообщает издание Baza.

Оно также опубликовало копию протокола, подписанного вторым полицейским Плетнёвым о доставке Сосновской в ОВД. Один из задержавших девушку неделю назад полицейских ударил кулаком в живот. Опознать его было нельзя – лица скрывала маска. Привлечь к ответственности силовика потребовали правозащитники и знаменитости, в том числе певцы Сергей Лазарев и Егор Крид. Когда Сосновскую заводили в автозак её опять ударили, на этот раз по голове. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Полицейские Глумнушин и Плетнёв могли не участвовать в задержании девушки, поскольку иногда на массовых протестах документы оформляют сотрудники, которые дежурят у автозаков, отмечает Baza. Но эти двое полицейских ключевые свидетели, поскольку знают того кто нанёс удар.

Ранее Baza писала, что девушку, предположительно, ударил сотрудник второго оперполка Сергей Цыплаков. МВД это отрицало. Силовое ведомство начало служебную проверку в связи с избиением.