Z Архив новостей новости
5 10 6 2109
07:01, 17 августа 2019

Стали известны имена полицейских, которые давали объяснения о задержании Дарьи Сосновской

Сосновскую один из силовиков ударил неделю назад на акции в Москве.
В документах о доставке в ОВД Дарьи Сосновской упомянуты сотрудники второго оперативного полка столичной полиции Глумнушин и Плетнёв. Из объяснения первого следует, что полицейские прибыли на улицу Забелина, где задержали в том числе девушку. Она как утверждает силовик, вместе с другими людьми скандировала «Долой полицейскую власть», «Ментам позор» и «Путин вор», сообщает издание Baza.

Оно также опубликовало копию протокола, подписанного вторым полицейским Плетнёвым о доставке Сосновской в ОВД. Один из задержавших девушку неделю назад полицейских ударил кулаком в живот. Опознать его было нельзя – лица скрывала маска. Привлечь к ответственности силовика потребовали правозащитники и знаменитости, в том числе певцы Сергей Лазарев и Егор Крид. Когда Сосновскую заводили в автозак её опять ударили, на этот раз по голове. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Полицейские Глумнушин и Плетнёв могли не участвовать в задержании девушки, поскольку иногда на массовых протестах документы оформляют сотрудники, которые дежурят у автозаков, отмечает Baza. Но эти двое полицейских ключевые свидетели, поскольку знают того кто нанёс удар.
Ранее Baza писала, что девушку, предположительно, ударил сотрудник второго оперполка Сергей Цыплаков. МВД это отрицало. Силовое ведомство начало служебную проверку в связи с избиением.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

«Ударить демонстранта, упавшего на землю, значит нанести удар самому себе» Префект полиции Парижа Морис Гримо во время массовых беспорядков во Франции в мае 1968 года обратился к сотрудникам полиции…

5 188 6 53951 10.08
Kфранция, полиция, протесты, мнения
Блоги

Любовь Соболь задержали до митинга на проспекте Сахарова Любовь Соболь увезли от центра сбора подписей в неизвестном направлении…

5 68 6 27496 10.08
Kполитика, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 53 6 5021 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 38 6 5484 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 44 6 6665 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 123 6 19040 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 254 6 222474 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 127 6 22066 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Голодовка Соболь Должен сказать, что ее 32-дневная голодовка произвела на меня впечатление. Я вообще с большой серьезностью отношусь к таким вещам. А всех, кто над объявленными голодовками зубоскалит и шутит, сразу заношу в список «туповатые люди»...

5 169 6 29255 16.08
Kоппозиция, протесты, мнения
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22612 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Прогулка по бульварам В центре Москвы после согласованной акции задержаны, по некоторым данным, почти 250 человек…

5 94 6 54286 10.08
Kполитика, общество, протесты, фото, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Свободы побоку Накануне митинга 10 августа, некто Бокова – член Совета Федерации, предложила указать в законе места проведения митингов. Другими словами предложила отменить 31 статью Конституции, которая ограничений не предусматривает…

5 119 6 105726 10.08
Kрф, законодательство, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26505 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Обыкновенная история Читаю о следователе, лишившем инсулина подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Москве, и думаю об общем ожесточении нравов в среде правоприменителей…

5 68 6 13222 11.08
Kсиловики, насилие, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8830 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 5952 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Военные в Крыму случайно запустили управляемую ракету Минобороны хочет взыскать с них более 46 миллионов рублей.

5 13 6 3553
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дикое винтилово. Единственный вариант ответа власти — насилие. И, конечно, мы видим очень интересную особенность этого насилия. Это произвол…

5 69 6 124840 10.08
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, передачи
Голосование

3140539
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 4225 11.08
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 295 6 175259 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 198 6 137268 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8012531
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4161718

Сегодня в эфире