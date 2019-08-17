Персонал больницы не уведомили о том, что доставленные к ним пострадавшие под Северодвинском заражены радиацией

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сотрудников медучреждения.

По их словам, у них были подозрения, однако «никто не сказал им защитить себя». Как пишет издание, троих пострадавших доставили в больницу обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. Всех медиков, работавших с ними, ФСБ обязала дать подписку о неразглашении. У одного из врачей, прилетевших на обследование в Москву, обнаружили радиоактивный цезий-137.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. «Росатом» заявил, что это случилось во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате погибли пятеро сотрудников госкорпорации. В Минобороны сообщили о двух погибших, не раскрыв подробностей. Газета The New York Times со ссылкой разведку США писала, что взрыв произошел при испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».