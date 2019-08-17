Теннисист Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Призовой фонд соревнований составляет около 6,7 миллионов долларов.

Медведев выиграл со счетом 6:2, 6:3, матч продолжался 1 час 2 минуты. Спортсмены второй раз встречались между собой, теперь на счету Медведева две победы. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем. Их встреча состоится позднее в субботу. Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.