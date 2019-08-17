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06:32, 17 августа 2019

Центр паллиативной помощи формирует списки семей, нуждающихся в незарегистрированных в России лекарствах

Об этом написала в Facebook’е руководитель центра и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она также рассказала об идее проведения консилиумов для того, чтобы «получить заключение по всем пациентам о том, что они нуждаются в этих препаратах», и «убрать риски уголовного преследования».
Федермессер разместила у себя на странице открытое письмо от 82 матерей больных детей, которые просят власти разрешить ситуацию с применением незарегистрированных в России противоэпилептических препаратов. По ее словам, обращение перенаправлено в Минздрав за компетентным ответом.



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