В Москве пройдет несколько протестных акций

КПРФ проведет митинг «За честные выборы» на проспекте Сахарова.

Мэрия его согласовала. Предполагаемое число участников — до 5 тысяч. Начало в полдень.

С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие анонсировали муниципальные депутаты Елена Русакова, Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар. Они подавали заявки на массовые пикеты у памятников на бульварах столицы, но получили отказ. Поэтому решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования.

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью. Впрочем, Николай Сванидзе добавил, что после 8 сентября – даты выборов накал напряжения в обществе может снизиться, потому что исчезнет повод, из-за которого люди выходят на улицу.