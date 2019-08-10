Повышение радиационного фона в Северодвинске могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов

Об этом сообщается на сайте Росгидромета. Облако радиоактивных инертных газов не исключает вариант взрыва, к тому информация поступает очень противоречивая, отметил в интервью «Эху Москвы» руководитель проекта энергетического отдела «Гринпис» России Рашид Алимов.

Минобороны РФ 8 августа сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. В ночь на 10 августа Росатом сообщил, что жертвами возгорания и последующего взрыва стали пять сотрудников госкорпорации, трое были госпитализированы.