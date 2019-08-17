Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа захваченного в районе камерунского порта Дуала судна «Мармалайта»

Об этом сообщает компания-владелец судна, не уточнив национальность похищенных. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее в МИД России сообщили, что в числе захваченных восьмерых членов экипажа трое россиян.

Предположительно, судно захватили нигерийские пираты, сказал пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян.

Атакованное 15 августа в Камеруне грузовое судно «Мармалайта» принадлежит датской компании «Ультрабалк». Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.