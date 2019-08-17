Путин присвоил звания Героев России летчикам «Уральских авиалиний», совершившего посадку на кукурузное поле
Остальных членов экипажа президент наградил орденами Мужества.
Пилоты аварийного лайнера действовали согласно инструкции, сказал командир экипажа Дамир Юсупов.
15 августа Airbus-321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц. В результате оба двигателя вышли из строя. Пилоты приняли решение посадить самолет на кукурузное поле. На борту находились более 230 человек. Никто серьезно не пострадал.