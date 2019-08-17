КПРФ проведет на проспекте Сахарова митинг за честные выборы в Мосгордуму

Это единственная акция из трех заявленных, которую согласовали столичные власти. Митинг КПРФ под названием «За честные и чистые выборы» начнется в полдень, а движение на проспекте Сахарова будет перекрыто с самого утра. Изначально коммунисты хотели провести акцию на площади Революции, но получили отказ.

Помимо требования провести честное голосование, сторонники КПРФ намерены добиваться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. При этом ранее лидер партии Геннадий Зюганов назвал протесты против допущенных МГИКом нарушений проявлениями «оранжевой проказы». В КПРФ заявляли, что не сегодняшней акции не собираются объединяться с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Митинг коммунистов оказался единственным согласованным мероприятием, запланированным сегодня в столице. Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина собирались провести шествие по бульварам, но им было отказано.

Акции протеста против недопуска независимых кандидатов проходят в Москве с июля. В общей сложности на них было задержано несколько тысяч человек.