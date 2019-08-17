Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти миллиардера Джеффри Эпштейна стало самоубийство

Об этом сообщает Associated Press. Накануне источники The Washington Post сообщили, что во время вскрытия эксперты обнаружили множественные переломы шеи, в том числе перелом подъязычной кости, что более характерно для жертв убийств. О смерти 66-летнего финансиста стало известно 10 августа. Сообщалось, что он покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена. Эпштейна задержали в начале июля по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.