Американский суд выдал ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера Grace 1

В постановлении отмечается, что судно, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат

конфискации на основании нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковском мошенничестве, отмывании денег и финансировании терроризма. В документах говорится о схеме незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки незаконных поставок нефти из Ирана в Сирию, которую организовал Корпус стражей Исламской революции, признанный иностранной террористической организацией. Минюст отмечает, что в этой схеме участвуют несколько сторон, связанных с корпусом.