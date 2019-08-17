Военные в Крыму случайно запустили управляемую ракету

Инцидент произошел на военном аэродроме Саки. Военнослужащие морской авиации Черноморского флота не проверив исправность чековых механизмов, решили проверить ракету на аппаратуре комплекса «Ока». Сработали пиропатроны с током, ракета снесла ворота и часть стены ангара. Против двух военных завели дело по статье «нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих». Минобороны хочет взыскать с них более 46 миллионов рублей.