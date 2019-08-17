«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча прошла минувшим вечером и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Капитан каталонского клуба Лионель Месси пропускал эту игру.

Этот матч стал первым в новом сезоне испанской Примеры. «Барселона» является действующим чемпионом Испании.

Сегодня в борьбу за титул вступит мадридский «Реал». Команда Зинедина Зидана сыграет на выезде против «Сельты». Мадридский «Атлетико» игру первого тура проведет на следующий день. В соперниках у «матрасников» «Хетафе».