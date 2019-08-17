Международная федерация тяжелой атлетики отстранила семерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила семерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Среди них – серебряный призёр чемпионата мира Дмитрий Лапиков, призёры чемпионатов Европы Адам Малигов и Максим Шейко, двукратная чемпионка Европы Надежда Евстюхина. Решение вынесено на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством из московской антидопинговой лаборатории. В июле сообщалось, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.